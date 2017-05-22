Движение грузового транспорта в Астане ограничат во время ЭКСПО

На время проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане ограничат движение грузового транспорта. Такая категория водителей сможет осуществлять перевозки исключительно с 23:00 до 6:00 часов, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции ДВД Астаны Берик Жолдасбеков.

«ДВД Астаны информирует о том, что в период проведения международной выставки «ЭКСПО» будет ограничено движение грузового транспорта. С 7 июня по 12 сентября текущего года с 6 часов утра до 23.00 будет ограничено движение грузового транспорта всех видов», – сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции ДВД Астаны Берик Жолдасбеков.заявил Жолдасбеков.

По его словам, «для удобства» и осуществления коммерческой деятельности предприятий столицы, движение грузового транспорта будет разрешено с 23 часов вечера до 6 утра.