Движение грузового транспорта в Астане ограничат во время ЭКСПО

Осуществлять перевозки можно будет только с 23:00 до 6:00
Тамара Вааль, Астана, Vласть
На время проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане ограничат движение грузового транспорта. Такая категория водителей сможет осуществлять перевозки исключительно с 23:00 до 6:00 часов, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции ДВД Астаны Берик Жолдасбеков.
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