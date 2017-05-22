Brent дорожает на ожиданиях заседания ОПЕК

Нефть подорожала с начала торгов на ожиданиях соглашения нефтедобывающих государств об ограничении производства. Июльские фьючерсы на Brent к 14.30 по времени Астаны подорожали на 0,86% до $54,09 за баррель.

Как пишут Ведомости, на заседании 25 мая страны ОПЕК могут продлить договоренность о сокращении добычи минимум до конца года. Она была достигнута в декабре прошлого года и предполагает вывод с рынка 1,8 млн. баррелей в день странами картеля (за исключением Ливии и Нигерии) и еще 11 производителями. Россия также присоединилась к соглашению и заявила, что поддержит продление соглашения. Позиции Казахстана остаются неопределёнными. «У Казахстана есть особенности - это новое уникальное месторождение Кашаган, которое свою основную добычу развивает в этом году», - объяснял ранее задержку с решением министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

На прошлой неделе министры энергетики России и Саудовской Аравии сообщили, что сделают все возможное, чтобы добиться стабилизации рынка нефти, и для этого предложат продлить соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран по ограничению добычи до конца марта 2018 года. Ранее говорилось о возможности продления соглашения, заключенного на первое полугодие 2017 года, еще на шесть месяцев, но не на девять.