Brent дорожает на ожиданиях заседания ОПЕК

Июльские фьючерсы торгуются по $54,08
Нефть подорожала с начала торгов на ожиданиях соглашения нефтедобывающих государств об ограничении производства. Июльские фьючерсы на Brent к 14.30 по времени Астаны подорожали на 0,86% до $54,09 за баррель.
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