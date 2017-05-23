До конца года будет разработана архитектура министерства культуры и спорта

В министерстве культуры и спорта состоялась встреча с представителями сервисного интегратора «Электронного правительства» АО «НИКХ «Зерде». В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы разработки архитектуры ведомства культуры и спорта, сообщает во вторник пресс-служба министерства.

Ведомство объясняет, что архитектура государственного органа - это описание текущего и планируемого состояния государственного органа, включая его задачи, функции, организационную структуру, электронные информационные ресурсы, информационно-коммуникационную инфраструктуру и их взаимосвязь.

«Архитектура министерства культуры и спорта позволит составлять и создавать условия для понимания функций госоргана, подлежащих автоматизации в среднесрочном и долгосрочном периоде, создавать однозначное понимание необходимости, приоритетов и форматов автоматизации, ответственности и ролей в проектах, уйти от дублирования в автоматизации. Также данное новшество даст возможность казахстанскому IT бизнесу создавать фундамент для выстраивания стратегии инвестиций и сделать государственно-частное партнерство эффективным инструментом информатизации», - говорится в распространенном сообщении.

Холдинг «Зерде» продемонстрировал методы внедрения архитектурного подхода в государственных органах. «Стороны достигли договоренности, что работа по выработке текущих и целевых состояний архитектуры министерства культуры и спорта Республики Казахстан Холдингом «Зерде» будут завершены до конца 2017 года», - сообщает пресс-служба.

Архитектура госоргана состоит из нескольких компонентов, в числе которых архитектура деятельности, архитектура данных, архитектура систем и архитектура инфраструктуры.