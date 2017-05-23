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К​азахстанцы смогут находиться в ОАЭ без виз до 30 дней ​

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Граждане Казахстана смогут находиться в ОАЭ без виз до 30 дней, соответствующий протокол был подписан по итогам встречи главы министерства иностранных дел республики Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ прибыл во вторник в Астану с официальным визитом.

«Путем подписания данного протокола все граждане Казахстана, владельцы общегражданских паспортов, имеют теперь возможность въезжать в ОАЭ без визы на срок до 30 дней», - сказал Абдрахманов в ходе заявления для прессы.

Он отметил, что это существенный прорыв в двусторонних консультациях по консульским вопросам.

В МИД Казахстана уточнили, что протокол вступит в силу после прохождения внутригосударственных процедур.

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