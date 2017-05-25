«КазТрансОйл» выплатит рекордные дивиденды

Акционеры АО «КазТрансОйл» приняли решение о выплате 59,6 млрд тенге дивидендов по итогам 2016 года, говорится в пресс-релизе, распространенном перед пресс-конференцией по итогам общего собрания акционеров.

«Решением акционеров на выплату дивидендов по итогам 2016 года направлена рекордная сумма за весь период публичного размещения акций компании на Казахстанской фондовой бирже — 59 617 355 345 тенге. Включая 44 527 918 000 тенге чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 год и 15 089 437 345 тенге нераспределенной прибыли прошлых лет», - говорится в документе.

Размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» составил 155 тенге, что на 17% выше, чем выплаченный в 2015 году, и обеспечивающий доходность 21% к цене размещения. Общая сумма дивидендов по итогам года на 8 млрд 461 млн тенге выше, чем выплаченная акционерам компании годом ранее.

«Выплата годового дивиденда будет производиться, согласно зафиксированному списку акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям компании по итогам 2016 года, с датой начала выплаты 27 июня 2017 года», - говорится в пресс-релизе.