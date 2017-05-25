1 млн тонн кашаганской нефти планирует транспортировать КТО в 2017 году

В текущем году АО «КазТрансОйл» планирует транспортировать один миллион кашаганской нефти, с последующим увеличением до 2-3 млн. тонн, сообщи в четверг в ходе пресс-конференции в Астане генеральный директор компании Димаш Досанов.

«По итогам 2016 года компания транспортировала 117 тысяч тонн кашаганской нефти, в 2017 году запланирован объем до одного миллиона тонн. В будущем возможно увеличение до 2-3 млн тонн в год», - сказал Досанов.

Он подчеркнул, что начало коммерческой добычи на месторождении Кашаган стало важным событием в нефтегазовой отрасли в 2016 году. Компания принимает первые партии кашаганской нефти с октября прошлого года.

«Начиная с января 2017 года впервые за всю историю «КазТрансОйлом» по нефтепроводу Атырау — Самара ведется транспортировка кашаганской нефти с сохранением качества сырья по всему маршруту следования. Отгрузка кашаганской нефти в порту Новороссийска производится отдельными танкерами партиями по 80 тысяч тонн. При этом net back – доходность поставок в этом потоке малосернистой сибирской легкой нефти в сравнении Urals существенно выше, что значительнее выгоднее для отечественных нефтяных компаний и для Казахстана, в целом», - также рассказал глава компании.