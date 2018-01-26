Объём транспортировки и перевалки нефти КазТрансОйлом в 2017 году составил 58,53 млн. тонн, за год он увеличился на 3,4%. Консолидированный грузооборот нефти вырос на 12,1% до 48,36 млн. тонно-километров, сообщает в пятницу пресс-служба нацкомпании.

Объем транспортировки и перевалки нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов КазТрансОйла по итогам прошлого года достиг 46,29 тыс. тонн, показав прирост на 5,6%. Грузооборот нефти по ней увеличился на 11,7% до 39,82 млн. тонно-километров.

На нефтеперерабатывающие заводы Казахстана по системе магистральных нефтепроводов компании было поставлено 14,76 тыс. тонн нефти, на 380 тыс. больше уровня 2016 года.

На Атырауский нефтеперерабатывающий завод транспортировано 4,62 млн. тонн нефти, на 36 тыс. меньше 2016 года. На Шымкенсткий НПЗ – 4,68 млн. тонн, на 189 тыс. больше, чем в 2016. На Павлодарский нефтехимический завод 4,73 млн., что на 133 тыс. больше уровня 2016 года.

Объем транспортировки нефти по участку «Атырау-Самара» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» составил 15,91 млн. тонн, на 5,8% больше уровня 2016 года. Объем перевалки нефти в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» составил 12,289 млн. тонн, что на 22% больше, чем в 2016 году.

Налив нефти в танкеры в порту Актау составил 1,192 млн. тонн, на 1 млн. тонн меньше 2016 года. Объем перевалки нефти в систему магистральных нефтепроводов КТК-К составил 2,88 млн. тонн или на 139 тыс. тонн меньше 2016 года.

Объем транспортировки нефти по казахстанскому участку нефтепровода «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» составил 10,61 млн. тонн, что на 2,96 млн. тонн больше, чем в 2016 году.

Объем транспортировки нефти по системе нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» составил 16,53 млн. тонн, что на 2,44 млн. больше уровня 2016 года. Грузооборот по этому направлению достиг 15,60 млн. тонно-километров, что на 2,49 млн. больше, чем в 2016 году.

Объем транспортировки нефти по нефтепроводу АО СЗТК «МунайТас» составил 3,66 млн. тонн, что почти на треть меньше объема 2016 года. Грузооборот составил 1,43 млн. тонно-километров, что на 407 млн. меньше 2016 года.

Объем перевалки нефти и нефтепродуктов по группе компаний ООО «Батумский нефтяной терминал» и компании «Petrotrans LTD» составил 2,10 млн. тонн, что на 1,26 млн. тонн меньше 2016 года.