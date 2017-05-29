Американская компания должна будет установить в ней собственную систему обработки и сведения заявок
​NASDAQ и МФЦА подписали соглашение о совместном развитии новой казахстанской биржи
Фото с сайта business.nasdaq.com

Американская биржа NASDAQ и Международный финансовый центр «Астана» подписали соглашение о совместном развитии новой казахстанской биржи. NASDAQ должен будет установить систему обработки и сведения заявок, а также протестировать её до официального запуска площадки в конце 2017 года, сообщает в понедельник пресс-служба МФЦА.

Ожидается, что сначала на астанинской бирже AIFC будет запущена торговля акциями с фиксированным доходом, а на последующих этапах – сделки по другим классам активов. NASDAQ будет оказывать техническую поддержку МФЦА и после запуска площадки.

По словам исполнительного вице-президента, руководителя рыночных технологий NASDAQ Ларса Оттерсгарда, использование их оборудования и программного обеспечения позволит МФЦА стандартизировать и унифицировать финансовые операции, чтобы стать конкурентоспособным на международном рынке.

Биржевые технологии NASDAQ, включая системы торговли, клиринга, центрального депозитария ценных бумаг (CSD) и мониторинга рынков, применяются на 90 рынках Америки, Европы, Азии, Австралии, Африки, Ближнего Востока и стран Карибского бассейна.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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