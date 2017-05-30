Назарбаев поручил Абаеву усилить освещение госполитики в СМИ

В ходе встречи с министром информации и коммуникации Дауреном Абаевым президент Нурсултан Назарбаев поручил усилить освещение реализации программ индустриально-инновационного развития, «Нурлы жол» и рассказать казахстанцам о положительных моментах интеграции казахстанской программы «Нурлы жол» и стратегии Китая «Новый Шелковый путь», сообщает Акорда.

«Во-первых, необходимо усилить освещение хода реализации программы индустриально-инновационного развития. Во-вторых, деятельности по выполнению программы инфраструктурного развития «Нурлы жол». К примеру, можно было бы рассказать о положительных аспектах сопряжения программы «Нурлы жол» и стратегии Китая «Новый Шелковый путь». В рамках инфраструктурного развития в первый год было построено 1600 км, в прошлом году – 900 км дорог. Я говорил об этом несколько раз. Но в СМИ этот факт не озвучивался», – сказал президент.

Также он отметил необходимость освещения в масс-медиа инфраструктурных проектов, реализуемых в регионах страны. Кроме того, Назарбаев обратил внимание на необходимость широкой информационной поддержки послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и плана нации «100 конкретных шагов».

В свою очередь Абаев доложил о реализации проекта «100 новых лиц Казахстана» и проведении информационно-разъяснительной работы по модернизации общественного сознания.