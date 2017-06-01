Мир за ночь. 31 мая - 1 июня 2017 года

Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли удар по провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в результате которого был ликвидирован создатель интернет-портала террористической группировки «Исламское государство», сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. По данным американской организации SITE Intelligence Group, ведущей наблюдение за деятельностью экстремистов в интернете, портал был создан в 2014 году, и с тех пор боевики ИГ использовали его, чтобы объявлять о своей ответственности за теракты по всему миру.

Американские сенаторы представили в среду новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России, сообщают РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Законопроект, в частности, предусматривает введение санкций против «коррумпированных российских представителей», против людей, причастных, по мнению его авторов, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей. Предполагаются также новые санкции против тех, кто пытается обойти уже действующие. Кроме того, предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог. Кроме того, предполагается расширение возможностей минфина США по «преследованию незаконной деятельности российских олигархов» в США, например новые полномочия по изучению данных банкоматов и банковских переводов.

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон убеждена, что одной из причин ее поражения на выборах стало распространение ложной информации через Facebook, пишет Коммерсант со ссылкой на Reuters. По мнению Клинтон, фальшивые новости повлияли на восприятие данных избирателями. «Мои противники использовали контент, который был попросту лживым, применяя при этом персонализированные способы передачи информации», — утверждает она. В Facebook пока никак не прокомментировали слова политика. В мае бывший кандидат в президенты США объявила о создании новой политической организации «Вместе вперед». С помощью этого проекта она будет продвигать инициативы своей предвыборной кампании.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Мельбурна, вынужден был вернуться в аэропорт после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов, сообщает BBC Русская служба. Как говорится в заявлении авиакомпании, лайнер вынужден был развернуться из-за буйного пассажира. Решение об этом принял командир экипажа, самолет пробыл в воздухе 30 минут. Сообщается, что пассажир сказал, что у него есть бомба, и попытался войти в кабину вскоре после взлета. После благополучного приземления самолет въехал в ангар, к нему вызвали сотрудников безопасности. Пассажир был задержан. В министерстве транспорта уточнили, что задержанный - гражданин Шри-Ланки. Взрывное устройство, которое рвавшийся к пилотам человек называл бомбой, оказалось обычным аккумулятором.

Завершено расследование причин крушения в декабре прошлого года Ту-154, принадлежащего Минобороны России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ТАСС. Самолет упал в Черное море предположительно из-за потери ориентации командира судна. «Причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», - говорится в пресс-релизе ведомства. Как отмечает ведомство, расследование показало, что нарушений при рассадке пассажиров, загрузке и заправке Ту-154 не было. Самолет Ту-154Б2 потерпел крушение ночью 25 декабря 2016 года. Он упал в акватории Черного моря недалеко от Сочи. На борту лайнера находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

В турецкой провинции Ширнак на юго-востоке страны разбился военный вертолет, погибли 13 человек сообщает «Дождь» со ссылкой на газету Hurriyet Daily News. Представители местных властей уточнили изданию, что вертолет столкнулся с линией электропередач спустя три минуты после взлета. На борту были военнослужащие. По информации турецкого агентства IHA, в вертолете модели AS 532 COUGAR наряду с другими военнослужащими находился генерал армии Турции Айдын Айдоган, а также несколько полковников.

Жертвами мощного взрыва в центре Кабула стали, по меньшей мере, 90 человек, более 400 получили ранения, уточняет Euronews. Взрыв в дипломатическом квартале афганской столицы устроил террорист-смертник, бомба была заложена в грузовую цистерну ассенизатора. Пока никто не заявлял об ответственности за теракт, хотя представители движения Талибан сообщили, что не имеют отношения ко взрыву. Эксперты сходятся во мнении, что этот теракт, вероятно, – дело рук боевиков ИГИЛ. От взрыва пострадали многие посольства, в частности серьёзно повреждены здания дипмиссий Турции, Франции, Германии и Канады. Среди сотрудников посольств жертв нет, но есть раненые. В кабульские больницы пришли десятки добровольцев для того, чтобы сдать кровь для пострадавших.