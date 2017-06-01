Вопрос создания петиций на портале открытого правительства рассматривает МИК

Министерством информации и коммуникаций прорабатывается вопрос по созданию «открытых петиций» на портале открытого правительства. Об этом в четверг в ходе круглого стола по доступу информации в мажилисе сообщил глава ведомства Даурен Абаев.

«В целях исполнения замечаний депутатов мажилиса и предложений неправительственных организаций, министерством проведён редизайн компонентов открытого правительства. Большая часть функционала порталов «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытый диалог» и «Открытые бюджеты» ренессансы на главную страницу. На порталах «Открытые данные» и «Открытые бюджеты» размещена инфографика, упрощающая понимание информации для пользователей портала. На всех компонентах показана статистика по размещенным материалам. Это позволяет отслеживать динамку роста количества публикуемой информации», - рассказал Абаев.

Кроме того, по его словам, добавлен ряд нужных разделов, в частности, помощь пользователям, как формуется бюджет, как обсуждаются проекты нормативно-правовых актов. Также в течение текущего года при участии НПО будут проводиться онлайн фокус-группы для получения общественной оценки работы порталов открытого правительства.

«Наряду с этим министерством прорабатывается вопрос по созданию нового компонента «Открытой петиции». Для его реализации необходимо внести изменения в законодательные акты, также потребуются дополнительные бюджетные средства, но нужно время», - подчеркнул министр.

Однако самая важная на сегодня работа, признался Абаев, это работа по наполнению портала.