Во вторник в ходе задержания члены группировки оказали сопротивление, ранив сотрудника спецподразделения
В Алматы в ходе спецоперации был ранен сотрудник спецслужб
Фото Жанары Каримовой

В пятницу в прокуратуре Алматы сообщили, что во время спецоперации Комитета национальной безопасности и министерства внутренних дел организованная преступная группа оказала сопротивление, протаранив автомобиль сотрудников спецслужб. Один из сотрудников получил ранение, передает МИА «Казинформ».

«Как сообщили в прокуратуре города Алматы, в ходе задержания члены ОПГ оказали сопротивление. Двое из них протаранили автомашину спецподразделения и стреляли по сотрудникам», - сообщает агентство.

Во вторник Комитет национальной безопасности сообщил о совместной с МВД спецоперации по пресечению деятельности организованного преступного сообщества, занимающегося вымогательством денежных средств с предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу Казахстана с КНР и другими общеуголовными преступлениями, включая похищение людей и заказные убийства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны лидеры и активные члены преступного сообщества, у которых изъято значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того задержан бывший начальник Ауэзовского РУВД ДВД Алматы полковник полиции Б. Касабеков, связанный с лидерами группировки.

Ведомством поддержаны ходатайства об аресте указанных лиц. С санкции суда к ним применена мера пресечения - содержание под стражей.

В настоящее время проводится следствие.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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