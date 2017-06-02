В Алматы в ходе спецоперации был ранен сотрудник спецслужб

В пятницу в прокуратуре Алматы сообщили, что во время
спецоперации Комитета национальной безопасности и министерства внутренних дел
организованная преступная группа оказала сопротивление, протаранив автомобиль
сотрудников спецслужб. Один из сотрудников получил ранение, передает МИА
«Казинформ».
«Как сообщили в прокуратуре города Алматы, в ходе задержания члены ОПГ оказали сопротивление. Двое из них протаранили автомашину спецподразделения и стреляли по сотрудникам», - сообщает агентство.
Во вторник Комитет национальной безопасности сообщил о совместной с МВД спецоперации по пресечению деятельности организованного преступного сообщества, занимающегося вымогательством денежных средств с предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу Казахстана с КНР и другими общеуголовными преступлениями, включая похищение людей и заказные убийства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны лидеры и активные члены преступного сообщества, у которых изъято значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того задержан бывший начальник Ауэзовского РУВД ДВД Алматы полковник полиции Б. Касабеков, связанный с лидерами группировки.
Ведомством поддержаны ходатайства об аресте указанных лиц. С санкции суда к ним применена мера пресечения - содержание под стражей.
В настоящее время проводится следствие.
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