Более 200 тысяч противоправных материалов в интернете выявил Мининформ с начала года

Более 200 тысяч материалов, содержащих в том числе информацию о терроризме и экстремизме удалено из социальных сетей и видеосайтов с начала года, заявил в пятницу в ходе круглого стола, посвященного блокировкам интернет-ресурсов в Казахстане, заместитель председателя комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Михаил Комиссаров.

«По итогам 2016 года нами было направлено в адрес социальных сетей порядка 160 уведомлений об удалении противоправного контента в отношении порядка 150 тысяч материалов. Из этих 150 000 порядка 110 000 удалены социальными сетями.... А только с начала года, даже полгода не прошло, то по терроризму и экстремизму было выявлено больше 200 000 материалов. В основном — это youtube, ВКонтакте, Фейсбук», - рассказал Комиссаров.

По его словам, большая часть запрещенных материалов посвящена пропаганде экстремизма и терроризма. Именно социальные сети, по словам заместителя председателя комитета, являются основным инструментом распространения радикальной пропаганды. Поэтому, подчеркнул он, администрация сайтов не оспаривала решение министерства удалять такого рода информацию.

«Попытка полностью очистить интернет от незаконного контента — это утопия, - признал Комиссаров. - Но, тем не менее, лучше принимать какие-то меры по очищению контента от противоправных материалов, чем сидеть и ничего не делать. Если вы обращали внимание, что с 2014 года грязи в интернете стало меньше. Если раньше, заходя на какой-то новостной сайт, вам могли попасться какие-то всплывающие картинки непристойного содержания, реклама порно сайтов, то сейчас таких явлений практически нет. Бывает, какие-то новые ресурсы появляются, которые такой некорректной рекламой, скажем так, балуются, но их всё меньше и меньше».

Он также отметил, что только за прошлый год на основании предписания уполномоченного органа для пользователей Казахстана ограничен доступ на 26 тысяч материалов с порнографией.

«Мониторинг до сих пор проводится в ручном режиме, - также рассказал Комиссаров. - Этот процесс до сих пор не автоматизирован. В течение этого или следующего года вопрос автоматизации будет решен», - заключил он.