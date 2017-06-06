МИД Казахстана призвал страны проявить сдержанность в ситуации с Катаром

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов призвал стороны, вовлеченные в ситуацию с Катаром, проявить сдержанность и решить проблему путем переговоров.

Ранее ряд стран заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке террористических организаций.

«Наша страна выражает надежду, что стороны преодолеют разногласия и урегулируют ситуацию дипломатическими методами, путем переговоров. Мы призываем все стороны, которые вовлечены в эту ситуацию, проявить сдержанность и принять взаимоприемлемые решения прежде всего во благо народов этих стран, которые в первую очередь будут страдать от разрыва дипломатических отношений и в целом отношений между странами», - сказал Абдрахманов журналистам.