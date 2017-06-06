МИД Казахстана призвал страны проявить сдержанность в ситуации с Катаром

Глава внешнеполитического ведомства призвал разрешить проблему дипломатическими методами
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов призвал стороны, вовлеченные в ситуацию с Катаром, проявить сдержанность и решить проблему путем переговоров.
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