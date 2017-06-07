Актер приехал в Астану на фестиваль китайского кино
Джеки Чан не исключает возможности снять фильм в Казахстане
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Тамара Вааль, Астана, Vласть

В среду в ходе пресс-конференции в Астане актер, режиссер, продюсер Джеки Чан признался, что всегда мечтал приехать в Казахстан. И эта мечта пока не реализована из-за высокой занятости.

«Более 10 лет назад посол Казахстана в Гонконге как-то рассказывал мне о Казахстане, о казахских природных богатствах, все те богатые ресурсы, которыми обладает Казахстан. Пять лет назад также посол мне рассказывал о Казахстане и, честно говоря, у меня всегда была мечта приехать в Казахстан и заняться здесь кинематографом. Но, к сожалению, из-за большой занятости, до сегодняшнего дня эта мечта так и не была реализована», - сказал Джеки Чан отметив, что в будущем планирует «обязательно приехать в Казахстан и заняться этим».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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