Джеки Чан не исключает возможности снять фильм в Казахстане

«Более 10 лет назад посол Казахстана в Гонконге как-то рассказывал мне о Казахстане, о казахских природных богатствах, все те богатые ресурсы, которыми обладает Казахстан. Пять лет назад также посол мне рассказывал о Казахстане и, честно говоря, у меня всегда была мечта приехать в Казахстан и заняться здесь кинематографом. Но, к сожалению, из-за большой занятости, до сегодняшнего дня эта мечта так и не была реализована», - сказал Джеки Чан отметив, что в будущем планирует «обязательно приехать в Казахстан и заняться этим».