Образцовыми назвал Назарбаев отношения Казахстана с Китаем

У Казахстана и Китая нет ни одного нерешенного вопроса, заявил в четверг в Акорде в ходе встречи в узком составе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем президент Нурсултан Назарбаев.

«За последний календарный год мы в официальном порядке встречаемся с вами в третий раз. Это говорит о самом высоком уровне сотрудничества между нашими странами. Наши встречи, наши доверительные отношения влияют на весь спектр отношений между нашими правительствами, министерствами и ведомствами и помогает. Если коротко подвести итог углубленно наших отношений, можно сказать, что отношения Китая и Казахстана – это образцовые межгосударственные отношения. У нас нет нерешенных вопросов, любые возникающие вопросы решаются», - заявил Назарбаев.

По его словам, Китай стал основным партнером Казахстана в экономике - по объему прямых иностранных инвестиций, выданных кредитов и совместных предприятий. И главный пункт, который обозначил глава государства, страны решили вопрос энергетического сотрудничества

«25% добываемой нефти в Казахстане производится китайскими компаниями. Сейчас они ставят вопрос о продлении контрактов, мы будем очень внимательно это смотреть, потому что они хорошие наши партнеры по совместной работе», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что за годы сотрудничества через Казахстан поставлено более 100 млн тонн нефти и более 180 млрд кубометров газа.

«Товарооборот по китайским пограничным данным вырос на 45%, по нашим – 30%. Не знаю почему разница такая, а? Методика расчетов, да?», - задал риторический вопрос Назарбаев.

«И сейчас мы осуществляем, как мы договорились, перенос 51 предприятия в Казахстан. Уже три работают, по шести идет работа, и дальше мы продолжаем. Идут работы по энергетике, транспорту, логистике», - продолжил президент.

Он особо отметил идею лидера Китая «Один путь – один пояс», которая была озвучена впервые в Астане.

«Вы его объявили здесь у нас впервые, и мы активно поддержали сопряжение Шелковый Путь – «Нурлы Жол» мы с вами подписали. За это время Казахстан проложил новую железную дорогу от границы Китая на Каспийское море, и соединил Хоргос с Алматы. Таким образом, все обеспечение Казахстана и всей Центральной Азии связью с Китаем – вопрос решен. Надо загружать это», - сказал глава государства.

Завтра, продолжил глава государства, оба лидера будут участвовать на заседании Шанхайской организации сотрудничества, где будут приняты два новых члена, а также проводить переговоры.

«Я вас приветствую от души, господин председатель, и очень дорожу тем отношением, которое вы проявляете лично ко мне и Казахстану. Наш народ знает, что Китай не только близкий сосед, но и друг, и партнер, с кем мы имеем доверительные отношения и стратегически мы связываем судьбу, развитие Казахстана с вашей страной», - заверил Назарбаев.

Си Цзиньпин в свою очередь также отметил стратегический характер отношений между странами.

«Для меня очень приятное событие. Мне очень близка в душе встреча с вами – это моя третья поездка в красивый Казахстан. Между нами такие плотные, тесные контакты на всех уровнях, на высшем уровне. Полностью демонстрирует стратегический характер китайско-казахстанских отношений. Можно сказать, что мы служим образцом отношений между государствами. У нас самые близкие отношения. Я вам очень благодарен за замечательную организацию моего визита. В частности, ваша заслуга для моего нынешнего визита», - заявил Си Цзиньпин, обращаясь к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

По его словам, в одной из гостиниц Астаны «он чувствует себя как дома».

«Вы справедливо отметили: моя инициатива «Один путь - один пояс», выдвинутая здесь в Казахстане впервые в Назарбаев университете, спустя три с лишним года можно сказать, что инициатива получила поддержку мирового сообщества. Двадцать с лишним дней назад в Пекине мы убедились, что моя инициатива отвечает общей тенденции мирового процесса. Это на самом деле наша общая инициатива, отвечает экономической глобализации, чаяниям мирового сообщества сотрудничества, совместного пользования и совместного выигрыша. Это общая тенденция», - заключил лидер Китая.