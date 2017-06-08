​Банк Астаны выпустит простые акции на 2,5 млрд тенге в рамках IPO

Совет директоров Банка Астаны принял решение о проведении IPO, в рамках которого выпустит 2,1 млн. простых акций на общую сумму в 2,5 млрд тенге. Торги ценными бумагами начнутся в конце июня, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель правления банка Искендер Майлибаев.

Индикативная стоимость одной акции банка с учётом 20% дисконта составит 1150 тенге. Его акционер Олжас Тохтаров пользуясь правом преимущественной покупки приобретёт простые акции банка на сумму 2 млрд тенге.

По словам Мейлибаева, банк уже достиг того уровня развития и привлекательности, чтобы начать работу с частными инвесторами. Институт находится в фазе активного роста, что, по его мнению, подтверждается ежемесячным 10-12% приростом одного из его главных направлений – карточного бизнеса. К концу года Банк Астаны прогнозирует их увеличение на 60% до 500 тыс., а к 2019 году намерен стать лидером рынка по количеству клиентов в дистанционных каналах обслуживания.

«Наши инвестиции будут направлены на укрепление операционных возможностей, укрепление нашей технологической базы, расширение географического присутствия банков и партнёрской сети. Сейчас их количество составляет 1000 и оно продолжит расти. <…> Мы собираемся развивать розничный сектор через направление пластиковых карт, а другое важное для нас направление – МСБ – через микрокредитование по автоматизированной процедуре», - подчеркнул он.

Вместе с этим Мейлибаев рассказал о намерении вводить новые кредитные продукы, включая револьверные кредитные карты, а также продолжать сокращение работы с корпоративным сектором. Желание наращивать активы, по его словам, предполагает и дальнейшее увеличение собственного капитала института. Выпуск простых акций – один из шагов в этом направлении. Впрочем, основным источником капитализации по-прежнему будут оставаться собственные средства акционера.

Тимур Турлов, генеральный директор инвесткомпании Freedom Finance – маркет-мейкера выпуска, заметил, что на фоне проблем в корпоративном сегменте банковского бизнеса, участники которого накопили проблем и продолжают стагнировать, Банк Астаны продолжает активный рост: «Банк не столько ставит перед собой цель собрать большое количество средств для увеличения капитала – сумма размещения не является для этого крупной. Но это шаг, который должен будет создать ликвидный рынок акций, дающий возможность иметь справедливую оценку своих инвестиций и выйти на некий новый уровень ответственности и прозрачности. Особенно в условиях, когда уровень доверия к рынку переживает не самые лучшие времена».