Депутат сената Калетаев обеспокоен тем, что иностранцы могут получить доступ к местному самоуправлению

Депутат сената Дархан Калетаев в ходе пленарного заседания палаты, на котором рассматривался законопроект по вопросам местного самоуправления, выразил обеспокоенность тем, что иностранные граждане и лица без гражданства могут получить доступ к рычагам принятия решений в местных кворумах и собраниях сообщества.

Калетаев обратился с вопросом к министру национальной экономики Тимуру Сулейменову с просьбой разъяснить волнующий его момент:

«Предусматривается, что иностранцы и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства на территории местного сообщества, имеет право на участие в осуществление местного самоуправления в пределах, установленных законами и международными договорами. Эта норма действует с 2001 года, однако, время не стоит на месте. На данный момент из 193 тысяч проживающих на территории Казахстана, только на территории Алматинской области проживают больше 30 тысяч иностранцев. Тут возникает вопрос, не будет ли преобладание влияния иностранцев и лиц без гражданства при принятии решений и проводился ли правительством какой-то анализ?», – сказал депутат.

В свою очередь Сулейменов сообщил, что хоть этот вопрос больше относится к миграционной политике, все же опасения Калетаева напрасны:

«У нас нет населенных пунктов, где проживают более 50% лиц без гражданства», – заверил министр.

Кроме того, обеспокоенность депутатов вызывает контроль за расходованием бюджета четвертого уровня. Сулейменов, напротив, уверяет, что наличие самостоятельного бюджета позволит тщательнее контролировать расходование государственных средств:

«Есть общегосударственный контроль в рамках закона «Об аудите», который проводится счетным комитетом. Данный законопроект переводит из разряда просто контрольного счета наличности, который не является отдельным бюджетом, в полноценный вид бюджета, и этот бюджет становится полноценным объектом государственного аудита. Это повышает ответственность исполнителя бюджета – аппарата акима села, поэтому контроль предусмотрен», – сказал он .

Кроме того, на местах будут создаваться комиссии по мониторингу:

«Есть сход местного сообщества, которое определяет собрание. Собрание вправе создавать комиссию по мониторингу. Комиссия по мониторингу имеет право рассматривать реализацию самого бюджета и вносить рекомендации. В данном случае важным является то, что мы заложили обратную связь – аким не просто эти рекомендации у себя складывает и в полку убирает. Он обязан подготовить и проговорить с инициаторами – собранием местного сообщества и комиссией по мониторингу, эти предложения», – сообщил Тимур Сулейменов в ходе пленарного заседания сената парламента.

Обсуждение законопроекта, подразумевающего создание четвертого, самостоятельного бюджета и коммунальной собственности таких органов в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью, началось еще в 2016 году при министре Куандыке Бишимбаеве. Доходными источниками бюджета станут налоговые поступления (индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты; налог на имущество физических лиц; налог на транспорт с физических и юридических лиц; земельный налог с физических и юридических лиц на земли населенных пунктов и плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. А также – из неналоговых поступлений, в которые войдут доходы от имущественного найма (аренды) государственного имущества; добровольные сборы физических и юридических лиц; штрафы, взимаемые акимами за административные правонарушения, предусмотренные Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»; доходы от продажи коммунальной собственности и трансферты из районного бюджета.

Бюджет местных органов самоуправления будет утверждаться маслихатом района после его обсуждения на собрании местного сообщества, а исполнение бюджета будет возложено на аппарат акима села.При этом, данные средства могут быть направлены на уровне действующих в бюджетном кодексе 19-ти направлений расходов акима села. В них входит дошкольное воспитание и обучение; благоустройство и озеленение населенных пунктов; строительство, реконструкция, ремонт и содержание автодорог, организация водоснабжения населенных пунктов и другие.

На сегодня, как отметил Сулейменов, 2500 тысячи административных единиц из числа округов и сел не имеют самостоятельного бюджета. С 1 января 2018 года будет внедрен бюджет местного самоуправления на уровне сельского округа свыше 2 тысяч человек, с 2020 года – повсеместно, то есть на села с численностью менее 2 тысяч человек.