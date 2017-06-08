В Лондоне задержаны еще трое подозреваемых в причастности к теракту

Двое мужчин были задержаны сотрудниками контртеррористического подразделения в Илфорде на востоке Лондона, они подозреваются в причастности к теракту на Лондонском мосту и подготовке к совершению терактов; еще один мужчина был задержан неподалеку, сообщают Ведомости .

Всего по делу о теракте на Лондонском мосту были задержаны 17 человек, 5 из них по-прежнему остаются под стражей.

3 июня три человека на фургоне въехали на тротуар на Лондонском мосту, сбив несколько человек. После этого они напали с ножом на посетителей баров и ресторанов, расположенных неподалеку от рынка Боро-маркет. Жертвами их действий стали 8 человек. Полиция застрелила всех троих подозреваемых. Их личности установлены, это Юсей Загба, Хурам Бутт и Рашид Редуан.

Случай на мосту — третий террористический акт в Великобритании за последние месяцы. 22 марта машина въехала в прохожих на Вестминстерском мосту, после чего водитель с ножом напал на полицейского у здания парламента; погибли пять человек. Нападавший был застрелен полицией. 22 мая сразу после концерта Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв, устроенный смертником; погибли 22 человека.