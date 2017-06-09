В Британии будет «подвешенный» парламент
СМИ: Консерваторам точно не удастся набрать большинство в парламенте Великобритании
Фото Hernan Pinera

В пятницу в Великобритании объявлены результаты голосования на парламентских выборах по 633 местам из 650. У правившей партии консерваторов на данный момент 308 мест, сообщают Ведомости.

На данный момент, у правившей партии консерваторов на этот момент было 308 мест. Для права формировать правительство партии надо было обеспечить себе 326 мандатов. По данным СМИ, в Британии будет «подвешенный» парламент, пишут СМИ.

Телекомпания ВВС составила прогноз результатов выборов на основании экзит-поллз, проведенных на 144 избирательных участках среди 30 450 человек. По этому прогнозу консерваторы наберут 318 мандатов, что на 13 меньше, чем у них было до выборов. Лейбористы получат 267 мандатов, что на 35 больше, чем у них было, либерал-демократов станет больше на трех человек, шотландских националистов - меньше на 24. По прогнозу Sky News, консерваторы наберут от 315 до 325 мест в парламенте, но точно не получат необходимого большинства.

Ранее сообщалось, что согласно предварительным опросам, на внеочередных парламентских выборах в Великобритании лидирует Консервативная партия во главе с Терезой Мэй.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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