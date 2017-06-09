В Астане вводится ограничение на въезд определенных категорий авто

С 7 июня по 12 сентября с 6:00 до 23:00 будет ограничено движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Ограничение не затрагивает промышленную зону столицы, сообщается на сайте Астаны в пятницу.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырзы Игенбердинова, проект ограничения разработан с целью снижения нагрузки на столичную дорожно-транспортную сеть. Запрет на движение грузового транспорта в дневное время не затрагивает промышленную зону столицы.

«Мы объяснили столичным предпринимателям, что погрузка крупнотоннажных машин может осуществляться по принципу логистики: в дневное время на участке загружаться, а вывозиться и разгружаться ночью. В целом они с пониманием отнеслись к нововведению», – пояснил Игенбердинов.

Также не попадают в зону ограничения транзитные транспортные машины, для них предусмотрены варианты по объездным трассам. Ограничение не распространяется на транспортные средства аварийных, спасательных, уборочных служб и транспорта, обеспечивающего технологический цикл укладки асфальта и бетона.

Кроме того, в настоящее время разработаны специальные условия к автотранспортным средствам, соответствие которым фиксируется выдачей идентификационного пропуска. Наличие данного пропуска определяет автотранспортное средство к допуску на въезд и определенным объектам транспортной инфраструктуры столицы.

У автовладельцев будут три уровня допуска. Виды сообщения транспорта также классифицируются на имеющие доступ, а также запрет к транспортной инфраструктуре.