Индия и Пакистан стали членами ШОС

В пятницу по завершению заседания совета глав государств ШОС в расширенном составе подписаны соглашения о присоединении Индии и Пакистана к Шанхайской Организации Сотрудничества.

Главы шести стран - Казахстана, Китая, Кыргызстан, России, Таджикистана и Узбекистана - подписали документы «О завершении процедуры приема Республики Индии в члены ШОС и предоставления ей статуса государства-члена ШОС», а также «О завершении процедуры приема Исламской Республики Пакистан в члены ШОС и предоставления ей статуса государства-члена ШОС».

Таким образом, с этого момента в ШОС входят Казахстан, Индия, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Статус наблюдателя в ШОС имеют Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Еще три страны претендуют на получение статуса наблюдателя – Бангладеш, Египет и Сирия. Шесть стран имеют статус партнера по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

«Сегодня, 9 июня 2017 года, здесь в столице Казахстана в Астане состоялось историческое событие для нашей организации. Мы приняли двух новых членов, выполнивших все процедурные обязательства для вступления в нашу организацию. Республику Индия и Исламскую Республику Пакистан. Таким образом ШОС де-факто стала фактором мировой политики и мировой экономики, включая в свой состав основной состав населения нашей планеты и огромный вклад в экономику земли», - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, поздравив лидеров этих двух стран.

Он выразил уверенность, что это событие откроет новую эру в развитии Шанхайской организации сотрудничества, значительно расширит ее потенциал, укрепит международный авторитет ШОС.

«Выражаю большую признательность главам делегаций, всем, за участие в сегодняшнем заседании», - заключил глава государства.

Кроме того, «шестерка» подписала такие документы, как Астанинская декларация глав государств членов ШОС, Конвенция ШОС по противодействию экстремизму, заявление глав государств членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму, Решение об утверждении положения о постоянном представителе государства-члена ШОС при региональной антитетррористической структуре ШОС, решение об утверждении доклада генерального секретаря организации о деятельности ШОС за прошедший год, решение об утверждении доклада совета РАТС о деятельности РАТС в 2016 года.