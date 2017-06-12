Интервью с Нассимом Талебом, Джоном Перкинсом и Питером Франкопаном можно будет увидеть в прямом эфире
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Vласть проведет серию открытых интервью на АЭФ с авторами мировых бестселлеров
Фото Жанары Каримовой

В четверг, 15 июня, в рамках Астанинского экономического форума Vласть проведет серию открытых интервью с авторами мировых бестселлеров.

Участниками серии интервью будут экономист Нассим Талеб, автор бестселлеров «Черный лебедь» и «Антихрупкость», писатель и активист Джон Перкинс, автор бестселлера «Исповедь экономического убийцы» и историк Питер Франкопан, автор книги «Шелковый путь: Новая история мира».

Как планировать экономику в “стае черных лебедей”? Можно ли считать, что корпорации до сих пор управляют миром? В то время как весь мир боится экономической экспансии Китая, сможет ли Казахстан “встроиться” в новый Шелковый путь с максимальной выгодой?

Серию интервью проведет главный редактор Vласти Вячеслав Абрамов.

Сессия состоится в конгресс-зале №3 в рамках АЭФ с 11:30 до 14:30. Все интервью будут транслироваться в прямом эфире в акаунте Vласти в Facebook.

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