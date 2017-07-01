Писатель Джон Перкинс о власти корпораций, живой экономике и будущем мира

Серия Открытых интервью Vласти на Астанинском экономическом форуме
Автор мирового бестселлера "Исповедь экономического убийцы" Джон Перкинс в июне побывал на Астанинском экономическом форуме и принял участие в серии Открытых интервью Vласти.
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