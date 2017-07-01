Писатель Джон Перкинс о власти корпораций, живой экономике и будущем мира

Перкинс, известный своей нелюбовью с мировым корпорациям, рассуждает об их роли и возможности им противостоять, о том, как изменился и будет меняться мир. Писатель уверен, что США не сумели сыграть своей роли в мире в начале 1990-х, Казахстан уже является хорошим примером для других стран, а Астану и вовсе называет "бриллиантом будущего".