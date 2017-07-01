Серия Открытых интервью Vласти на Астанинском экономическом форуме
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Писатель Джон Перкинс о власти корпораций, живой экономике и будущем мира
Фото предоставлено организаторами АЭФ

Автор мирового бестселлера "Исповедь экономического убийцы" Джон Перкинс в июне побывал на Астанинском экономическом форуме и принял участие в серии Открытых интервью Vласти.

Перкинс, известный своей нелюбовью с мировым корпорациям, рассуждает об их роли и возможности им противостоять, о том, как изменился и будет меняться мир. Писатель уверен, что США не сумели сыграть своей роли в мире в начале 1990-х, Казахстан уже является хорошим примером для других стран, а Астану и вовсе называет "бриллиантом будущего".

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