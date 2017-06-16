Единую информационную систему по учету выбросов парниковых газов предлагает создать Назарбаев

Она должна распространяться на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Выстроить единую информационную систему по учету выбросов в атмосферу на территории стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии предлагает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом он заявил в пятницу в ходе панельной сессии, проходящей в рамках Астанинского экономического форума.
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