Единую информационную систему по учету выбросов парниковых газов предлагает создать Назарбаев

Выстроить единую информационную систему по учету выбросов в атмосферу на территории стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии предлагает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом он заявил в пятницу в ходе панельной сессии, проходящей в рамках Астанинского экономического форума.

«Республика Казахстан первая из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии запустила систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Мы разработали и приняли соответствующую нормативно-правовую базу, готовы делиться опытом в этой сфере. Также предлагаю на пространстве этих стран выстроить единую информационную систему по учету эмиссии в атмосферу», - заявил Назарбаев.

Он считает, страны должны стремиться к тому, чтобы информация по выбросам становилась доступной и была представлена в разрезе всех стран, городов мира.

«Надо уйти от протекционизма и субсидирования традиционной энергетики, по примеру Ирландии, которая отказалась от господдержки сырьевой экономики в целом», - подчеркнул президент.

В целом, он выразил уверенность, что экономический рост должен основываться на развитии чистой энергетики и сохранении экологии. Важно всеобщее исполнение парижского соглашения. Назарбаев озвучил оценки международных агентств, согласно которым, достижение этой цели не только замедлит глобальное потепление, но и даст прирост мировой экономики на 20 трлн долларов или на 27%. При этом, будут созданы миллионы новых рабочих мест.