Почти 2 миллиона человек зарегистрировались по месту жительства в 2017 году

В 2017 году по месту жительства зарегистрировались 1 млн. 700 тысяч человек, из них 900 тысяч – сами собственники жилья. Об этом во время своего выступления на отчетной встрече с населением рассказал министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.

«Закон (о временной регистрации граждан – V) был направлен на то, чтобы учесть временную регистрацию. Но большинство не регистрировались по постоянному месту жительства. За 2016 год было зарегистрировано 1 млн человек, за 5 месяцев зарегистрировали 1 млн 700 тыс. 900 тыс из них – те кто имел дома, но жили без регистрации. Органы образования, налоговые органы, акиматы – никто не знал. Сколько надо будет школ? Сколько больниц? Как это учесть не знали», - сказал министр.

7 января 2017 года вступили в силу поправки, внесенные в Законы Республики Казахстан «О миграции населения», «О жилищных отношениях», согласно которым граждане обязаны зарегистрироваться по месту временного пребывания, а собственники или лица, уполномоченные сдавать жилище внаем, обязаны регистрировать проживающих в них граждан.