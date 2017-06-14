Почти 2 миллиона человек зарегистрировались по месту жительства в 2017 году

Из них 900 тысяч – собственники жилья
В 2017 году по месту жительства зарегистрировались 1 млн. 700 тысяч человек, из них 900 тысяч – сами собственники жилья. Об этом во время своего выступления на отчетной встрече с населением рассказал министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.
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