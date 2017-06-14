Расширить сеть велосипедных дорожек в Казахстане просит депутат

По информации Еспаевой, с 2014 года в стране произошло 1207 ДТП с наездом на велосипедистов. Причем, в большинстве случаев, проблема возникновения таких происшествий связана с отсутствием инфраструктуры и недостаточностью законодательного урегулирования велосипедного дорожного движения.

«Согласно статьи 43 Закона «О дорожном движении» госорганы и владельцы дорог обязаны обеспечить безопасную дорожную инфраструктуру для всех видов транспорта, включая обеспечение дорог и улиц велосипедными дорожками либо полосами. Несмотря на это, сегодня мы наблюдаем почти полное отсутствие велосипедных дорожек, либо отсутствие элементарных норм, обязывающих соблюдать бокового интервала в 1 или 1,5 метра при обгоне велосипедистов», - подчеркнула она.

Она напомнила, что в большинстве развитых стран велосипедный транспорт развивается темпами, превосходящими темпы развития автомобильного транспорта. Среди таких – Германия, Нидерланды и Копенгаген.

«В нашей стране популярность велосипеда также растёт на глазах. Надеемся, что придёт время, когда и наши акимы и министры начнут ежедневно приезжать на работу на велосипедах, а не на шикарных лимузинах… На основании вышеизложенного депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит рассмотреть вопрос по внедрению велосипедов в транспортную систему городов, путем создания велосипедных дорожек и дополнения правил дорожного движения норм по безопасности велосипедистов», - попросила Еспаева.