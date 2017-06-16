Он составил чуть менее $490 млн.
Товарооборот между Казахстаном и Украиной в январе-апреле вырос на 37,3%
ФОТО Казинформ

За первые четыре месяца 2017 года объем торговли между Казахстаном и Украиной вырос на 37,3%. Он составил $486,3 млн. В связи с этим, в ходе 13-го заседания совместной межгосударственной казахстанско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству, стороны, помимо прочего, решили продолжить совместную работу по развитию коридора Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщает Казинформ.

По словам первого вице-премьера Казахстана Аскара Мамина, «для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, необходимо увеличивать экспортно-импортные операции, расширять номенклатуру поставляемых товаров и услуг, а также устанавливать прямые контакты между бизнесменами Казахстана и Украины».

В ходе заседания правительственные делегации Казахстана и Украины, где Киев представлял вице-премьер-министр и министр регионального развития Геннадий Зубко, отмечалось, что важным инструментом активизации сотрудничества может стать развитие межрегиональных связей, создание новых совместных производств, оказание содействия предпринимателям в организации торговли.

В ходе заседания также отмечалось, что важным инструментом активизации сотрудничества может стать развитие межрегиональных связей, создание новых совместных производств, оказание содействия предпринимателям в организации торговли. Стороны предложили возобновить практику обмена делегациями регионов на системной основе. Сегодня в Казахстане действует 661 предприятие с украинским участием.

Мамин и Зубко подчеркнули успешное сотрудничество двух стран в сфере транзита и логистики: в период января-февраля 2017 года объем экспортных и импортных грузов между Казахстаном составил 186,6 тыс тонн, что выше уровня 2016 года на 15%.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
​Бозумбаев рассказал о выполнении Казахстаном договорённостей с ОПЕК
Новости
Минэнерго планирует увеличить объем добычи нефти до 107 млн тонн к 2025 году
Новости
Самолет «Эйр Астаны», летевший в Бишкек, вернулся в аэропорт Астаны после отказа системы кондиционирования салона
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Продажа контрольного пакета KMG International китайской CEFC завершится в ближайшее время – Мынбаев
Новости
​Пассажирский автобус в Алматы столкнулся с 8 машинами
Новости
​В департаменте юстиции Алматы разъясняют, почему просят горожан обновить данные об имуществе
Новости
Индия и Пакистан стали членами ШОС
Новости
Официально открылась выставка EXPO-2017 в Астане
Новости
В Астане вводится ограничение на въезд определенных категорий авто