Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с нобелевскими лауреатами и известными экономистами, которые прибыли для участия в 10-м экономическом форуме в Астане. Он поблагодарил их за участие в форуме, подчеркнув, что встречи с экспертами особенно важны в наши дни, сообщает пресс-служба Акорды.

«Встречи с экспертами очень важны и всегда интересны. Особенно сейчас, когда проходят важные изменения в мире», - сказал Назарбаев.

Он коснулся международной повестки дня, вопросов, «влияющих на прогресс, и отметил необходимость консолидации усилий в решении глобальных проблем».

«Последние новости о выходе США из Парижского соглашения, ситуация вокруг Катара усложняют устойчивое развитие. Экологические проблемы, процессы деглобализации, миграционные потоки, патернализм в разных странах мешают торговле, взаимоотношениям и интеграции», - сказал Глава государства.

В ходе встречи, как сообщает пресс-служба главы государства, «с докладами выступили А.Квасьневский, С.Месич, С.Тимашев, Р.Чунг, Д.Френкель, А.Спицын, Д.Даокуи Ли, И.Саконг, П.Тичанский, Д.Перкинс, Д.Гарольд, Н.Талеб, Х.Бюркнер».

В завершение президент Казахстана поблагодарил участников круглого стола за содержательную беседу и предложил им продолжить обсуждение актуальных вопросов в ходе работы Астанинского экономического форума.