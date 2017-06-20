Госзакупки по-новому: не все довольны и согласны

Пакет очередных поправок в систему государственных закупок разработали в министерстве финансов. На будущей неделе документ должны окончательно рассмотреть в правительстве и внести его в парламент. Но уже сегодня, в ходе заседания правительства выяснилось, не все довольны нововведениями. Кроме того, чиновники просят еще доработать документ с учетом их предложений и замечаний.

Как пояснил министр финансов Бахыт Султанов, постоянно реформировать систему госзакупок требуют постоянные коррупционные риски. Недочеты и проблемы возникают достаточно часто. В качестве примера он привел сферу строительства, именно сюда приходится основная доля несостоявшихся конкурсов – около 80%.

«Причины массовых отклонений заявок по закупкам строительства в основном связаны с проектно-сметной документацией. Конкурсные документации требуют представления неоправданно большого количества подтверждающих документов и содержат устаревшую технику. В целях недопущения отклонений по формальным причинам, мы упрощаем требования к участникам закупок, где упор будет сделан на положительный опыт (репутацию), коэффициент налоговой нагрузки», - рассказал он.

Еще одной немаловажной проблемой является низкий уровень квалификации большинства участников закупок. Это влечет за собой приобретение некачественных товаров, работ, услуг.

«Решение указанных проблем видится в широком использовании института предварительного квалификационного отбора. Сейчас в госзакупках такой способ предусмотрен только по строительству первой категории сложности.

В этой связи, нами ведется работа по расширению перечня товаров, работ, услуг, закупаемых через этот способ закупок. Кроме того, учитывая, что предварительный квалификационный отбор также формируется в закупках фонда «Самрук-Казына», для удобства предпринимателей прорабатывается вопрос взаимного признания результатов отбора», - перечислили Султанов.

Новым законопроектом позволит решить две задачи – внедрить единую систему госзакупок по принципу централизованной службы, а также кардинально пересмотреть подходы по проведению закупок в квазигосударственном секторе, сфере естественных монополии и недропользователей.

«По закупкам квазигоссектора предлагается закрепить четыре ключевых вопроса:

это установление единых правил закупок для всех субъектов квазигоссектора, в том числе нацхолдингов «Самрук-Казына», «Байтерек», «Казагро»; закрепление подконтрольности государству закупок квазигоссектора; установление ответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок через административное и коррупционное законодательство. При этом очень важно понимать, что никто не собирается возвращать в орбиту закона «О государственных закупках» регулирование закупок квазигоссектора.

Для закупок квазигоссектора будут разработаны отдельные правила, которые в отличие от государственных закупок, будут более гибкими. Они будут содержать лучшие практики корпоративного сектора», - заверил глава Минфина.

«Шесть месяцев у нас заканчивается, по госзакупкам в регионах наших сколько всего сорвано или отменено конкурсов в наших госорганах?, - тут же интересуется премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. - Вчера только отчитывались перед парламентам об исполнении республиканского бюджета за 2016 год. Много было критики. Говорили о том, что не эффективно используются, деньги не осваиваются, полгода прошло, сколько конкурсов мы не провели?».

Таких данных, признался Султанов«под рукой сейчас нет». Но вот статистика говорит, что порядка 60% по конкурсам проведено, а 80% срываемых именно в строительном секторе.

«Я к тому, чтобы как раз все изменения направить на то, чтобы увидели ситуацию, то что сегодня у нас имеется. Из-за вот таких пробелов у нас, уже полгода прошло, еще 40% не провели. Демпингуют или что-то еще?», - не мог понять премьер.

«Основная проблема - это то, что конкурсная документация, пока требование закреплено, у нас должна полностью соответствовать проектно-сметной документации. Это позволяет заказчикам уже по формальным признакам отметать потенциальных поставщиков», -объяснил глава минфина.

Глава фонда «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев также попросил выразить свою позицию. По его мнению, законопроект, конечно, позволит решить ряд проблем. Вот только не нравится первому руководителю вопрос передачи методологии закупок квазигоссектора министерству финансов.

«Я бы хотел напомнить, что это уже было. И этот возврат к прежней практике может стать шагом назад», - подчеркнул Шукеев.

Он заверил, что не возражает против установления единых правил закупок для всех субъектов квазисектора и установления ответственности работников квазисектора за нарушение правил закупок через администрирование и коррупционное законодательство. Но есть вопросы по второму направлению, когда закупки квазигосударственного сектора предлагается «загнать под контроль министерства финансов».

«Нам кажется, что в преддверии IPO, это может очень негативную роль сыграть при оценке наших компаний. Закупки относятся к операционной деятельности компаний, и инвесторы будут достаточно чувствительны к тому, что закупки коммерческих организаций регулируются государственным органом. Поэтому эту часть законопроекта, мне кажется, надо нам внимательно посмотреть и обязательно согласовать не только с «Самрук-Казыной», есть «Байтерек», «Казагро», со всеми мы должны внимательно посмотреть», - заявил председатель.

Шукеев согласен, что все правила действительно необходимо привести в единый формат. Но они должны регулироваться решениями советов директоров холдингов, в которых, напомнил он, председателем является премьер-министр, а членами – министры финансов, национальной экономики.

«Я думаю, этого достаточно, чтобы держать закупки квазигоссектора под контролем государства», - заключил он.

Султанов тут же парировал, опасения Умирзака Естаевича о снижении рейтингов компаний из-за подконтрольности службы внутреннего государственного аудита министерства финансов беспочвенны.

«Это вопрос объяснения тем же рейтинговым агентствам, - уверен министр. - На самом деле, когда мы говорим о подконтрольности, речь идет о координации служб внутренних аудитов…. Вот вы Умирзак Естаевич говорите, давайте правила утвердим на уровне совета директоров. Так давайте, чтобы и система комплайнса работала, и система внутреннего аудита до конца. Поскольку нет такой координации, мы на первом этапе сделаем только координацию. Если надо будет, на следующих этапах вообще уйдем, если система корпоративного управления действительно перекроет эти проблемы», -подчеркнул Султанов.

Аким Алматы Бауыржа Байбек жаловаться не стал, напротив, с его стороны звучали лишь предложения по улучшению сферы госзакупок. Например, считает он, необходимо ужесточить требования к поставщикам. По опыту работы, не менее пяти лет, наличие собственной материальной базы не менее 30% от ресурсов, указанных в ПСД. Стоит, по его мнению, и пересмотреть процедуру обжалования.

«В настоящее время в городских конкурсах на строительство в среднем участвует по 10-20 компаний. Большинство – из регионов, которые обжалуют протокол итогов. При этом часть участников подделывают документы, очень много фактов. Часть обжалующих вообще не являются потенциальными участниками, но тем не менее, мы рассматриваем эти жалобы. Все это приводит к долгим конкурсным процедурам. С учетом отмены - это время до 146 дней. Это крайне негативно отражается на освоении бюджетных средств. В этой связи полагаем, необходимо ввести ответственность потенциальных поставщиков за предоставление недостоверной информации изначально и необоснованные жалобы. Нам кажется, необходимо исключить обжалование лицами, не являющимися потенциальными участниками или потенциальными победителями», - предложил аким южной столицы.

Что касается жалоб, то здесь, отметил уже Бахыт Султанов, как раз службы внутреннего аудита и сами местные исполнительные органы должны делать упор на превентивность, чтобы не доводить до этого.

«Есть много стадий для того, чтобы пресечь такие проблемы. Есть стадии, когда вывешивается конкурсная документация, и она может потенциальными поставщиками уже на этой стадии быть оспорена, внесены предложения для того, чтобы это исправить. Надо упор делать на предварительную стадию. Но конечно же, систему надо добалансировать, вот этот законопроект на это и направлен», - резюмировал министр финансов.

Последнее слово все же осталось за премьером, который решил раскритиковать Султанова: «Бахыт Турлыханович, все акимы подтвердят, что ваши службы, которые в регионах, через них – это инструмент остановить все конкурсы. Поэтому вы у себя тоже разберитесь и наведите порядок. В целом, поддерживаю все предложения, которые сейчас были озвучены. У нас еще есть неделя, за это время обсудить, согласовать с администрацией президента, и мы проголосуем в следующий раз. И в установленные сроки, до конца июня, мы должны внести законопроект в мажилис», - подытожил обсуждение Сагинтаев.