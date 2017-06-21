В Казахстане заблокировали 500 сообществ суицидального контента в соцсетях - Абаев

В результате работы по противодействию распространения контента суицидальной направленности с начала этого года в соцсетях ограничен доступ к 600 информационным материалам, 500 сообществам, содержащим пропаганду суицида, рассказал на отчетной встрече перед населением министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев.

«С начала года в масс-медиа активно распространялась информация о вовлечении казахстанских подростков в различные группы и сообщества суицидальной направленности. Министерством совместно с генеральной прокуратурой и МВД приняты необходимые меры по выявлению, ограничению доступа к подобным группам и сообществам», – сообщил министр.

Абаев заверил, что на официальном сайте министерства обязательно будут проверять раздел, где любой пользователь анонимно может оставить информацию об обнаруженном материале или ресурсе, который он считает подозрительным.

«Также мы с операторами связи прорабатываем вопрос фильтрации интернета от вредоносного контента для детей, в первую очередь, это внедрение детского пакета доступа к интернету. Детский пакет будет формироваться на основе так называемого «белого списка» сайтов, включающего необходимый для образовательных и развлекательных нужд ребенка набор безопасных интернет-сервисов. Планируется, что данная услуга будет доступна до конца текущего года», – сообщил Даурен Абаев.

По данным министра, в 2016 году ограничен доступ 31 тыс. материалов, которые содержат пропаганду терроризма, религиозного экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида.