Назарбаев переизбран председателем всемирной организации казахов

В пятницу в ходе пятого всемирного курултая казахов президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переизбран председателем этой организации, а его первым заместителем назначен Заутбек Турисбеков.

«Для осуществления и реализации названных сегодня программ я предлагаю (на должность первого заместителя председателя - V) кандидатуру Заутбека Турисбекова. За годы независимости по моим поручениям он показал себя на многих ответственных должностях, человек он опытный», - сказал Назарбаев.​

Он отметил, что Турисбеков «в свое время» руководил агентством по миграции и демографии, был ответственным за переселение казахстанцев на родину, работал акимом Южно-Казахстанской области, министром внутренних дел, руководил агентством по делам государственной службы и был послом в Узбекистане и России, где проживает «самое большое количество казахстанской диаспоры».