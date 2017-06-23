Новым первым заместителем избран Заутбек Турисбеков
Назарбаев переизбран председателем всемирной организации казахов
Фото Тамары Вааль

В пятницу в ходе пятого всемирного курултая казахов президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переизбран председателем этой организации, а его первым заместителем назначен Заутбек Турисбеков.

«Для осуществления и реализации названных сегодня программ я предлагаю (на должность первого заместителя председателя - V) кандидатуру Заутбека Турисбекова. За годы независимости по моим поручениям он показал себя на многих ответственных должностях, человек он опытный», - сказал Назарбаев.​

Он отметил, что Турисбеков «в свое время» руководил агентством по миграции и демографии, был ответственным за переселение казахстанцев на родину, работал акимом Южно-Казахстанской области, министром внутренних дел, руководил агентством по делам государственной службы и был послом в Узбекистане и России, где проживает «самое большое количество казахстанской диаспоры».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Журналист Джеймс Палмер, написавший критическую статью об ЭКСПО, не был в Казахстане – АО НК «Астана-ЭКСПО»
Новости
Умер американский студент, высланный из Северной Кореи
Новости
Журналист Foreign Policy приводит доказательства того, что посетил ЭКСПО
Новости
Парламент законодательно закрепил право пассажиров выходить из машины и снимать полицейских на фото и видео
Новости
Госзакупки по-новому: не все довольны и согласны
Новости
Казахстан ни с кем не ведет переговоров по отправке контингента в Сирию - МИД Казахстана