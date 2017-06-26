К концу лета Facebook планирует запустить собственные телевизионные шоу

Американская компания Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями и агентствами о создании своего собственного ТВ-шоу, которое планирует запустить уже к концу лета. Об этом передает Коммерсант со ссылкой на Fox News .

Facebook собирается создавать контент в самых разных жанрах - комедия, реалити и спортивные шоу, игровые программы. Компания ориентируется на аудиторию от 13 до 34 лет с особым акцентом на сегмент с 17 до 30 лет.

Сообщается, что в настоящее время в переговорах участвуют такие американские агентства, как Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners. Facebook планирует запустить в производство шоу стоимостью не выше $3 млн за эпизод (уровень высококачественных кабельных шоу). Также компания намерена запустить как можно больше менее дорогих сериалов.

Соцсеть гарантирует создателям шоу доходы от размещения рекламы в сети, а над контентом уже работают BuzzFeed, ATTN и Refinery 29. Среди запущенных в производство шоу есть драма об отношениях «Незнакомцы», а также реалити-шоу «Last State Standing», в котором участникам будут платить за прохождение игр.