В производство шоу компания будет вкладывать не более трех миллионов долларов за эпизод
К концу лета Facebook планирует запустить собственные телевизионные шоу
фото с сайта www.sostav.ru

Ирина Галат, Vласть

Американская компания Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями и агентствами о создании своего собственного ТВ-шоу, которое планирует запустить уже к концу лета. Об этом передает Коммерсант со ссылкой на Fox News.

Facebook собирается создавать контент в самых разных жанрах - комедия, реалити и спортивные шоу, игровые программы. Компания ориентируется на аудиторию от 13 до 34 лет с особым акцентом на сегмент с 17 до 30 лет.

Сообщается, что в настоящее время в переговорах участвуют такие американские агентства, как Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners. Facebook планирует запустить в производство шоу стоимостью не выше $3 млн за эпизод (уровень высококачественных кабельных шоу). Также компания намерена запустить как можно больше менее дорогих сериалов.

Соцсеть гарантирует создателям шоу доходы от размещения рекламы в сети, а над контентом уже работают BuzzFeed, ATTN и Refinery 29. Среди запущенных в производство шоу есть драма об отношениях «Незнакомцы», а также реалити-шоу «Last State Standing», в котором участникам будут платить за прохождение игр.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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