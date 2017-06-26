К концу лета Facebook планирует запустить собственные телевизионные шоу

В производство шоу компания будет вкладывать не более трех миллионов долларов за эпизод
Ирина Галат, Vласть
Американская компания Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями и агентствами о создании своего собственного ТВ-шоу, которое планирует запустить уже к концу лета. Об этом передает Коммерсант со ссылкой на Fox News.
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