Стоимость авиабилетов в Казахстане может снизиться в следующем году – Касымбек

После реконструкции отечественных нефтеперерабатывающих заводов, которая завершится в конце года, Казахстан сможет полностью обеспечить себя авиакеросином. Соответственно, цены на авиабилеты могут быть снижены уже в следующем году, заявил журналистам во вторник после заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Нам необходимо 800 тысяч тонн авиакеросина. В настоящее время наши три завода производят 300 тысяч тонн. Этого объёма нам недостаточно, поэтому мы закупаем его из России. Это в свою очередь влияет на её стоимость, что повышает её на 30-40%. Министерство энергетики заверило нас, что до конца этого года завершат реконструкцию и со следующего весь объём необходимого авиакеросина будет производиться у нас в Казахстане», - сказал Касымбек.

Говоря о том, что это даст рядовому потребителю, министр подчеркнул, что «всё это повлияет на подешевление билетов».

В ценообразовании авиабилетов 30-35% приходится на авиакеросин. Если снижется стоимость этого керосина, то это повлияет и на стоимость авиабилетов. А когда уже будем полностью свой отечественный авиакеросин использовать, то его составляющее в ценообразовании билетов будет примерно 20-25%», - объяснил он.