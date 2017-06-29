Парламент Казахстана ​принял в очередной сессии 84 закона

Во время второй сессии шестого созыва сенат принял 84 закона, ещё в 10 внес изменения и направил на рассмотрение в мажилис. Таким образом, верхняя палата обеспечила высокое качество принятых законов, заявил в четверг на пленарном заседании сената его спикер Касым-Жомарт Токаев.

За эту сессию парламент в тесном сотрудничестве с правительством всесторонне обсудил и принял 84 законопроекта, в десять законопроектов сенат внёс свои поправки. Таким образом обеспечено высокое качество принятых законов, согласно порядку законотворческого процесса, установленным в Конституции» - сказал Токаев.

По его словам, законодательное обеспечение реализации послания президента «Третья модернизация Казахстана. Глобальная конкурентоспособность» - это основное направление повестки дня парламента. Принят ряд новых законов по выполнению задач, вытекающих из послания. Внесены поправки в соответствующие законы. «Эта работа будет активно продолжена и во время осенней сессии», - заверил спикер.

Как подчеркнул Токаев, работа палаты в данной парламентской сессии по интенсивности и объёму была очень масштабной.

«Следует особо подчеркнуть важность принятых законов для казахстанского общества с исторической точки зрения….Парламент обрел новые полномочия по контролю деятельности исполнительной власти. Усилена ответственность правительства перед парламентом. При этом президент поставил задачу, чтобы все органы государственной власти работали в одном направлении, помогая друг другу, взаимодополняя друг друга. Полагаю, целесообразным обратить пристальное внимание к данной задаче президента», - также отметил он.

В ходе сессии, рассказал он, сенаторы дважды выезжали в регионы, проводили масштабную работу по разъяснению основных положений послания Елбасы, принятых парламентом законов. На заседаниях палаты оглашены свыше 70 депутатских запросов. Успешно проведены мероприятия, предусмотренные в плане работы пала-ты. Это - круглые столы, встречи, выездные заседания.

«Все видения и предложения, высказанные на коллегиальных встречах, будут изучены и учтены при принятии соответствующих законов», - пообещал Токаев.