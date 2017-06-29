​В Казахстане увеличивается число операций по трансплантации донорских органов

За последние пять лет в Казахстане проведено 1057 операций по трансплантации органов и тканей, 306 из которых проведено в прошлом году. Как сообщила в четверг в ходе круглого стола в министерстве здравоохранения директор департамента организации медицинской помощи Ажар Тулегалиева, в листе ожидания находится более 3,5 тысяч пациентов.

«В Казахстане ежегодно увеличивается число операций по трансплантации донорских органов. Так, если в 2013 году было проведено всего 164 операции, то в 2016 году - 306. При этом, в казахстанском листе ожидания более 3,5 тыс. пациентов, ко-торым нужна пересадка органов, большая часть из них - 2 700 человек - это люди, которым требуется трансплантация почки. Около 500 пациентам требуется трансплантация печени, более 150 казахстанцам требуется трансплантация сердца и единичные случаи - 4 человека, которым требуется трансплантация легких», - сообщила Тулегалиева.

Согласно ее информации, за последние пять лет в стране проведено 1057 трансплантаций органов и тканей, в том числе 44 трансплантации сердца, 183 - печени, 824 - почек, четыре операции по пересадке легких и две – поджелудочной железы. Все операции делаются бесплатно, за счет государства.