Военные ожидают капитуляции оставшихся боевиков
Мосул полностью освобожден от боевиков ИГИЛ, утверждают в армии Ирака
Фото из Википедии

Иракский город Мосул полностью освобожден от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство», сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, который, в свою очередь, ссылается на заявление министерства обороны Ирака.

«У Исламского государства больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», - приводит заявление ведомства.

Ранее СМИ сообщали об освобождении мечети ан-Нури в Мосуле, в которой лидер ИГ Абу Бакар аль-Багдади в 2014 году провозгласил создание «исламского халифата». «Псевдогосударство рухнуло: освобождена мечеть ан-Нури», - говорится в сообщении телеканала.

Операция по освобождению Мосула длилась девять месяцев, с октября 2016 года. За это время Мосул покинуло более 862 000 жителей. По оценкам властей Ирака, для восстановления города потребуется не менее пяти лет и миллиарды долларов. Во время войны были полностью разрушены аэропорт, вокзал и университет.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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