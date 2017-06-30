​Delta Bank закрыл филиалы в 7 городах Казахстана

Delta Bank закрыл филиалы в семи городах Казахстана. Среди них отделения в Атырау, Актобе, Уральске, Караганде, Таразе, Павлодаре и Петропавловске, говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи в пятницу.

21 июня Национальный банк вновь приостановил лицензию Delta Bank на приём депозитов и открытие счетов для физических и юридических лиц. Работа банка будет ограничена до 3 августа.

К 1 июня объем принятых банком депозитов физических лиц составил 0,3 млрд. тенге, депозиты юридических - 87,9 млрд. тенге. Доля депозитного портфеля банка составляла 0,5% от совокупного объема депозитов банковской системы.

Решение регулятора было продиктовано нарушениями требования банковского законодательства, неисполнением обязательств по платежным и переводным операциям, нарушением пруденциальных нормативов и необходимостью улучшения систем внутреннего контроля Delta Bank.

В середине февраля Delta Bank не смог выплатить десятое купонное вознаграждение на сумму 469,5 млн. тенге по облигационной программе размером 9,88 млрд тенге. Согласно проспекту выпуска облигаций, выплата вознаграждения по последнему купону должна была состояться с 18 по 31 января. С того времени банк находился в поиске финансирования и 15 февраля заявлял о намерении погасить долг 1 марта.

В начале марта Национальный банк предоставлял заём Delta Bank для погашения обязательств по пенсионным активам ЕНПФ. «На основании ходатайства АО «Delta Bank» о предоставлении займа специального назначения с учетом социальной значимости пенсионных активов ЕНПФ, с целью защиты индивидуальных накоплений вкладчиков правление Национального банка приняло решение предоставить заем Delta Bank под финансовые гарантии акционера Delta Bank», - комментировал регулятор своё действие.

В конце апреля правление Казахстанской фондовой биржи приняло решение с 25 апреля 2017 года отстранить Delta Bank от участия в торгах ценными бумагами и иностранными валютами. Также был приостановлен его статус клирингового участника. При этом подчёркивалось, что на 25 апреля у Delta Bank отсутствовали обязательства на рынке иностранных валют. Неисполненные на указанную дату обязательства банка на рынке ценных бумаг обеспечены его активами.

Delta Bank был учрежден в 1993 году по инициативе крупных нефтегазовых компаний на западе Казахстана. В 2007 году он провел ребрендинг и после утверждения новой стратегии стал развивать направления розницы и МСБ. Банк перестал быть отраслевым из-за сокращения компаний нефтяного сектора в составе клиентов.

На начало июня активы Delta Bank составляли 281,23 млрд тенге при ссудном портфеле в 332,5 млрд тенге и собственном капитале в 52,18 млрд тенге. При этом объём просроченных кредитов института достиг 98,39% (327,15 млрд тенге). С начала года его активы упали на 31,4%, а собственный капитал на 9,3%.