​Объём переработки нефти в Казахстане за первые пять месяцев вырос на 6,6%

За первые пять месяцев 2017 года объём переработки нефти в Казахстане вырос на 6,6% до 5,94 млн. тонн. В этом году нефтеперерабатывающие заводы всего планируют переработать 14,5 млн. тонн, сообщает в понедельник «Казинформ» .

По словам вице-министра энергетики Асета Магауова, выступавшего на выездном заседании комиссии мажилиса в Атырауском НПЗ, производство автобензина за это время составило 1,27 млн. тонн, показав рост на 3,2% относительно аналогичного периода 2016 года. Выпуск авиакеросина упал на 26% до 81,7 тыс. тонн, дизельного топлива – вырос на 6,4% до 1,72 млн. тонн, производство мазута показало 8% рост до 1,25 млн. тонн.

За первые пять месяцев Казахстан импортировал 490 686 тонн бензина, 142 329 тонн авиакеросина и 140 681 тонн дизельного топлива.

На проведение осенне-полевых работ по плану будет выделено 393,6 тыс. тонн дизтоплива. График его поставки уже подписан и направлен в Минсельхоз и сельхоз предприятия. Согласно плану, отгрузка нефтепродуктов должна была начаться с 1 июля 2017 года. «Выгрузка дизельного топлива в адрес сельхозтоваропроизводителей выполнена своевременно, так как приоритет поставки удешевленного дизтоплива для села был утвержден на законодательном уровне и в соответствии с заявкой МСХ потребность в дизельном топливе удовлетворена в полном объеме», - подчеркнул Магауов.

Он также заметил, что сейчас продолжается модернизация казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. Их реконструкция должна увеличить глубину переработки нефти, нарастить производство бензина, дизтоплива и авиатоплива, устранить импортозависимость страны в высокооктановых бензинах, а также увеличить переработку нефти с 14,2 млн. до 16,5 млн. тонн нефти. Запуск Атырауского НПЗ ожидается в 3-4 квартале 2017 года.