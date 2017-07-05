Следующая встреча по Сирии состоится в конце августа в Астане

Следующий раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта состоится в последнюю неделю августа в Астане. Об этом в среду в ходе пленарного заседания в рамках пятого раунда переговоров сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, зачитывая совместное заявление стран-гарантов.

«Выражают благодарность президенту Казахстана и казахстанским властям за проведение в Астане пятой международной встречи на высоком уровне по Сирии. И приняли решение проводить следующую международную встречу на высоком уровне по Сирии в Астане в последнюю неделю августа 2017 года», - зачитал Абдрахманов.

При этом министр иностранных дел Казахстана призвал все стороны конфликта воздержаться от каких-либо провокаций и угроз, которые могут подорвать достигнутые результаты.

«Для Казахстана - честь проводить такое мероприятие глобального масштаба. Но, что для нас еще более важно, так это скорейшее прекращение кровопролитии в Сирии и возвращение сирийцев к мирной жизни. Мы серьезно и искренне надеемся, что все стороны Астанинского процесса будут дальше привержены договоренностям, которые были приняты сегодня на переговорах, и укрепят взаимное понимание и помогут достичь ощутимых результатов», - сказал Абдрахманов.

В этой связи он призвал все стороны, вовлеченные в сирийский конфликт, «воздержаться от любых провокаций, от бескомпромиссных заявлений и угроз, которые могут подорвать результаты, достигнутые в Астане, которые должны поддержать Женевский процесс».

«Мы должны поддержать мир в Сирии, мы должны поддержать то, что у нас сегодня есть, - подчеркнул глава казахстанского МИДа. - От имени казахстанского правительства хочу призвать все конфликтующие стороны, все страны-гаранты слушать друг друга внимательно и принимать к сведению все взаимные обеспокоенности».