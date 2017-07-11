Казахстан приветствует договоренности о де-эскалации на юго-западе Сирии

Казахстан приветствует последние договоренности между Россией и США в отношении зон де-эскалации на юго-западе Сирии, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел (МИД) Казахстана.

«Республика Казахстан приветствует последние договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в отношении зон де-эскалации на юго-западе Сирии. Вступление в действие перемирия с 9 июля 2017 года в провинциях Аль-Кунейтра, Деръа и Ас-Сувейда является еще одним практическим шагом на пути к всеобъемлющему прекращению боевых действий на всей территории Сирии. Призываем все силы, выступающие за скорейшее урегулирование сирийского конфликта, в том числе правительство Сирии и вооруженную оппозицию, к полному соблюдению режима прекращения боевых действий. Надеемся на дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия между Россией, США и всеми другими заинтересованными сторонами ради восстановления мира и стабильности в Сирии», - заявили в казахстанском МИДе.

Кроме того, в ведомстве также выразили полную поддержку женевским мирным переговорам по Сирии под эгидой ООН. В МИДе рассчитывают на достижение «конкретных решений в рамках политического процесса урегулирования сирийского кризиса».

«Республика Казахстан готова и далее обеспечить условия для продолжения мирных переговоров в рамках Астанинского процесса по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии», - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.