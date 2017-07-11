Близ Алматы планируется открыть оптовый международный рынок

Ассоциацией торговых предприятий Казахстана при поддержке НПП Атамекен в партнерстве с Ассоциацией рынков и предприятий торговли и услуг Кыргызстана принято решение о создании крупного международного рынка близ Алматы для беспрепятственной торговли в границах ТС и ЕАЭС и соседними с Казахстаном странам, об этом во вторник на брифинге участников международного проекта «Товаро-проводящая система Центральной Азии» сообщили представители Ассоциаций торговых предприятий Казахстана и Кыргызстана.

Президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Нурсадык Абишев рассказал, что модель создания рынка опирается на мировой опыт, например, синтез торговли онлайн и оффлайн. Основные товары рынка: одежда и сельхозпродукция. «Мы стараемся снизить цены не только на товары первой необходимости и вообще товары, но и стабилизировать. Чтобы не было резких скачков, как в этом году на картошку, например ( …). Тут помощь нашим предпринимателям, производителям: мы поможем им выйти на зарубежные рынки», - заявил президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана. Абишев отметил, что торгово-проводящая система между странами будет функционировать в два конца. Это позволит уменьшить издержки и повысить рентабельность.

Курирующий проект исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Казахстана Ермек Рахметов поделился виденьем о том, что в широкой географии центрально-азиатских стран необходимо обеспечить преемственность товара по определенным стандартам. «Мы хотим, чтобы, скажем, в Узбекистане - Кыргызстане, загружая помидор, человек, скажем, в Петропавловске и Новосибирске понимал, что он получит тот помидор, который ему нужен(…). Таким образом, мы в своей сети формируем доверие между заказчиком и поставщиком, мы формируем стандарты, которые, возможно, будут дальше исследоваться другими предприятиями, которые работают», - сказал он. Рахметов уверен, что при стандартизации условия хранения, перевозки, упаковки товаров, определится качество продуктов, которые проходят через сети ОРЦ.

«Мы приближаем заказчика и покупателя через наши приложения, которые будут интегрированы у нас: и кыргызские и казахстанские. И плюс ко всему, мы обеспечиваем запас, чего сейчас у нас нет» - добавил он.

По словам Ермека Рахметова, на все первичные затраты, которые легли в пилотный проект уже было затрачено около 30 миллионов тенге.

В пилотном проекте на первом этапе принимают участие крупные региональные рынки и торговые предприятия, члены АТПК : торговый рынок «Мизам» ( город Алматы), торговый рынок «Биг Шанхай» ( город Атырау), ТПК «Дина». Со стороны Кыргыстана участником является универсальный рынок Дордой – крупнейший вещевой рынок в пригороде Бишкека, общая площадь которого около 100 га. В пилотном режиме уже работают приложения и сайт проекта.

Система ОРЦ построена на существующих торговых предприятиях, участвующих в процессах закупки или продажи товаров любых групп, включая плодовоовощную продукцию и товары народного потребления.