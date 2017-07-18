В третьем и четвертом квартале ВВП должен показать рост 4,1 и 4,3%

Как пояснил глава Миннацэкономики, в первом полугодии, на фоне улучшения внешних и внутренних условий развития, экономика Казахстана продолжила свой рост. Однако, для поддержания набранных темпов промышленного производства во втором полугодии отрасли необходимо нарастить более высокую динамику, чем в первой половине 2017 года.

«Исходя из анализа, за последние 5 лет порядка 60% ВВП формируется за счет увеличения экономической активности за счет 3 и 4 кварталов, - объяснил Сулейменов. - Так, например, в 2016 году при общем росте ВВП на 1,0%, в первом полугодии рост составил всего 0,1%, а во втором полугодии он ускорился и составил 1,6% по сравнению к аналогичному периоду 2015 года. Поэтому для сохранения текущей динамики развития экономики, то есть порядка 4-4,2%, с учетом сезонных факторов, необходимо, чтобы в третьем и четвертом квартале ВВП рос соответственно на 4,1 и 4,3%», - рассказал он.

В этой связи, подчеркнул Сулейменов, задача стоит большая и необходимо вместе с акиматами продолжить реализацию госпрограммы привлечения частных инвестиций и бизнес-активности.

В свою очередь, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что представленная статистика показывает неплохие результаты работы, однако основная работа будет во втором полугодии.

«Надо удержать этот темп. Нам не надо расслабляться и в дальнейшем обеспечивать рост в отраслях экономики всем: и центральным исполнительным органам, и местным исполнительным органам. Необходимо продолжать реализацию системных мер для исполнения поручения главы государства. Также надо вести мониторинг по расходной части исполнения бюджетных средств. Мы видим, что есть отстающие. Я думаю, что еще по времени наверстаем упущенное», - резюмировал премьер.