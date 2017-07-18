Узбекистан и Евросоюз подписали протокол о партнерстве

17 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подписал протокол с европейской стороной в ходе заседания совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз» о партнерстве и сотрудничестве Узбекистана и европейских государств, сообщает gazeta.uz.

От лица членов Евросоюза протокол подписали министр иностранных дел Эстонии, председательствующей в Евросоюзе, Свен Миксер и руководитель подразделения генерального директората Комиссии Евросоюза по торговле Петрос Сурмелис.

Участники встречи подтвердили готовность развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнерство как в двустороннем формате, так и на межрегиональном уровне:

«Стороны подписали протокол к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, учреждающие партнерство между Узбекистаном, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, в связи со вступлением в Европейский союз Хорватии», – приводит издание сообщение министерства иностранных дел Узбекистана.

В частности, Узбекистан и Евросоюз заинтересованы в объединении усилий в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, распространением наркотиков и другими видами организованной преступности.