Избран новый секретарь Центризбиркома Казахстана

В центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана новый секретарь, им стала Сабила Мустафина, сообщает пресс-служба ЦИК.

В центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана новый секретарь, им стала Сабила Мустафина, сообщает пресс-служба ЦИК.

«18 июля на заседании Центризбиркома член комиссии Мустафина Сабила Сапаровна в порядке ротации избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Занимавший в течение десяти должность секретаря Центризбиркома Бахыт Мельдешов продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.

57-летняя Сабила Мустафина - выпускница Целиноградского сельскохозяйственного института и Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Заведовала секретариатом премьер-министра, была госинспектором канцелярии президента, главным инспектором секретариата государственного секретаря Тасмагамбетова, заместителем акима Астаны, акимом столичных районов Сарыарка и Есиль. С сентября 2016 года – член ЦИК.