В Казахстане наблюдается самый значительный спад цен на аренду жилья за последние 5 лет – аналитики

В этом году в Казахстане на рынке арендного жилья фиксируется самый значительный спад за последние 5 лет. Наиболее сильно дешевеет аренда в Алматы и Астане. Цены падают на фоне сокращения финансовых возможностей казахстанцев, сообщает в четверг ranking.kz.

За 1 полугодие текущего года стоимость аренды благоустроенного жилья в Республики Казахстан снизилась на 0,1% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Аренда неблагоустроенного жилья в Казахстане выросла всего на 0,1% за год. В прошлом году за аналогичный период аренда улучшенного жилья выросла на 2,7%, а неблагоустроенного - на 4,9%.

В этом году в 5 регионах Казахстана было зафиксировано снижение цен на аренду благоустроенного жилья, в 8 регионах - рост, в остальных стоимость за год не изменилась.

Наибольшее падение цен было замечено в Алматы - здесь аренда благоустроенного жилья стала стоить на 9,7% меньше, чем год назад. На втором месте - Астана. В столице аренда улучшенной жилой недвижимости обходится на 9,3% дешевле.Замыкает тройку Кокшетау, где за январь-июнь текущего года цены на аренду упали на 4,7% по сравнению с уровнем год назад.

В 3 регионах Казахстана было замечено снижение цен на аренду неблагоустроенного жилья. В 9 областях цены выросли, в 5 регионах изменений не было.

Самый значительный уровень снижения стоимости аренды неблагоустроенного жилья в этом году зафиксирован в Астане. Цены за год упали сразу на 16,1%.

В Алматы также аренда подешевела, но менее значительно - на 6,8% по сравнению с январем-июнем прошлого года.В Кокшетау аренда неблагоустроенного жилья сейчас обходится на 3,7% дешевле, чем год назад.

Арендодатели снижают цены под давлением падения реальных доходов казахстанцев.

В январе-мае текущего года реальные денежные доходы населения в Республике Казахстан снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.В 2015 году (январь-май) покупательская способность доходов жителей республики из-за резкого и продолжительного роста инфляции снизилась на 2,4%.