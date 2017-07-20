Бывший депутат Мейржан Ундиргенов освобожден по решению Актюбинского суда

В апреле 2017 года суд на четверть сократил срок хозяину ТОО "Автопарк" Мейржану Ундиргенову и экс-директору Ерболу Адилову в связи с амнистией. Позже осужденные обратились в суд, с просьбой заменить оставшуюся часть срока на штраф. Суд удовлетворил данное ходатайство. В департаменте уголовно-исполнительной системы сообщили, что мужчин освободили, они заплатили штраф. Мейржан Ундиргенов вышел на свободу 9 июля, Ербол Адилов – 27 июня.

В августе прошлого года Ундиргенов и Адилов были признаны виновными в мошенничестве. Ундиргенов был приговорен к четырем годам лишения свободы, Адилов — к трем годам лишения свободы, об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В соответствии с приговором суда все денежные средства, обнаруженные и изъятые у Ундиргенова в офисе и дома в размере более 2,8 миллиардов тенге, были конфискованы в доход государства.

Ундиргенов совместно с Адиловым и другими лицами с января 2009 года по апрель 2015 года обманули работников отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе и совершили хищение свыше 900 миллионов тенге, отмечают в пресс-службе.

По версии следствия, ТОО "Автопарк" давало в ЖКХ ложные сведения об убыточности маршрутов и на этом основании им перечисляли бюджетные средства.