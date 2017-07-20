Создание электромобилей в Казахстане заставит переориентировать работу отрасли черной и цветной металлургии

Казахстан не отстает от мирового тренда перехода на электромобили и также развивает эту сферу, заверил участников форума «Энергия будущего», проходящего в четверг в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев. В этой связи он выразил уверенность, что в будущем отрасли цветной и черной металлургии придется переориентировать свое производство для создания солнечных панелей, специальных двигателей для автомобилей и другое. Для этого нужно также разрабатывать новые месторождения с редкоземельными металлами.

«В стратегии развития альтернативной энергетики Казахстана, в числе приоритетов мы сконцентрированы с министерством энергетики на привлечении инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии. В итоге, на специальные гранты по развитию «зеленой» энергетики в парке инновационных технологий в Алматы, планируется к запуску центр компетенций по новой энергетике. Он нужен для того, чтобы наши компании могли ознакомиться с самыми передовыми технологиями, получить новые знания, обучить людей», - сказал Токтабаев.

В качестве главного примера в области «энергетического озеленения», он привел мировой транспортный сектор и, в частности, концерн Volvo, который объявил о том, что с 2019 года компания будет оснащать все свои автомобили электрическими двигателями.

«Уже несколько лет корпорация Tesla производит электромобили. В странах Европы активно обсуждается вопрос запрета на бензиновые двигатели в 2025-2030 году, при этом становится ясно, что к 2050 году большинство развитых стран уже откажется от машин на углеводородном топливе. И Казахстан не отстает от этого тренда, - заверил вице-министр. - В Республике Казахстан покупатели электромобилей освобождены от уплаты таможенных пошлин, транспортного налога, для них снижена ставка регистрационного сбора», - перечислил он льготы.

Кроме того, по его информации, разработан проект развития системы электрозаправочных станций в городах Алматы и Астане, а также вдоль республиканских дорог, соединяющих эти города. Вместе с тем отечественные производители активно изучают вопрос производства электромобилей, выпущены и протестированы первые опытные образцы.

«Создание новой энергетической промышленности ставит новые задачи перед отраслями черной и цветной металлургии. Солнечные панели, ветряные, и гидроэнергетические станции, двигатели электромобилей, высокоэффективные электрические сети увеличивают рост на редкие металлы и редкоземельные элементы, а также требуют производства абсолютно новых материалов и сплавов. Казахстанские недра богаты всем необходимым, однако многие из них до сих пор остаются неизведанными и незаработанными. Мы отчетливо понимаем насколько важна ресурсная база для развития высокотехнологических отраслей альтернативной энергетики. Правительство создает все необходимые условия, привлекает инвесторов и изучает разработки перспективных месторождений. Хотелось бы заверить всех заинтересованных инвесторов, мы настроены на конструктивное сотрудничество и призываем присоединится к нашей работе», - подчеркнул Токтабаев.

Он также отметил, что выставка ЭКСПО придала казахстанской экономике грандиозный импульс в развитии энергии будущего.