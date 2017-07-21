И поручил исправить все выявленные недостатки
Аким Алматы раскритиковал качество строительства домов взамен ветхого жилья
Фото Жанары Каримовой

Аким Алматы Бауыржан Байбек раскритиковал качество строительства возведенных жилых домов по программе «Ветхое жилье» в ходе выездного совещания по реализации новой программы по сносу ветхого жилья на 2017-2024 годы, сообщает Sputnik Казахстан.

«Это пример того, как нельзя строить. Если возводится недорогое жилье, это не значит, что оно должно быть некачественным», — прокомментировал градоначальник качество строительства жилых домов между улицами Сулейменова и Щепкина.

Он поручил исправить все выявленные недостатки, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории с посадкой деревьев и строительством детских и спортивных площадок, организацией доступной среды для маломобильных групп населения.

По программе на территории города планируется снести 1 034 ветхих жилых строения.

Байбеку доложили, что в рамках программы около 10 тысяч алматинских семей улучшат свои жилищные условия, для жителей города дополнительно будет введено более 30 тысяч квартир по доступным ценам с обеспечением новыми объектами социального назначения, в том числе школами, детскими садами, поликлиниками.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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