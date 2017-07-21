Аким Алматы раскритиковал качество строительства домов взамен ветхого жилья

Аким Алматы Бауыржан Байбек раскритиковал качество строительства возведенных жилых домов по программе «Ветхое жилье» в ходе выездного совещания по реализации новой программы по сносу ветхого жилья на 2017-2024 годы, сообщает Sputnik Казахстан .

«Это пример того, как нельзя строить. Если возводится недорогое жилье, это не значит, что оно должно быть некачественным», — прокомментировал градоначальник качество строительства жилых домов между улицами Сулейменова и Щепкина.

Он поручил исправить все выявленные недостатки, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории с посадкой деревьев и строительством детских и спортивных площадок, организацией доступной среды для маломобильных групп населения.

По программе на территории города планируется снести 1 034 ветхих жилых строения.

Байбеку доложили, что в рамках программы около 10 тысяч алматинских семей улучшат свои жилищные условия, для жителей города дополнительно будет введено более 30 тысяч квартир по доступным ценам с обеспечением новыми объектами социального назначения, в том числе школами, детскими садами, поликлиниками.