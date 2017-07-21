Аким Алматы раскритиковал качество строительства домов взамен ветхого жилья

И поручил исправить все выявленные недостатки
Аким Алматы Бауыржан Байбек раскритиковал качество строительства возведенных жилых домов по программе «Ветхое жилье» в ходе выездного совещания по реализации новой программы по сносу ветхого жилья на 2017-2024 годы, сообщает Sputnik Казахстан.
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