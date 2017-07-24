Уровень выполнения сделки ОПЕК и не-ОПЕК составил 98% в июне

По словам министра энергетики России Александра Новака, уровень выполнения сделки ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти в июне составил 98%, сообщает в понедельник издание Ведомости.

Он не стал уточнять отдельно уровни выполнения сделки со стороны картеля и стран, не входящих в ОПЕК. Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук также подтвердил, что уровень выполнения сделки по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК превышает 90%.

На 14:50 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $48 и уже опускались ниже этой отметки. Их снижение произошло на опасениях, что страны ОПЕК могут нарастить экспорт нефти.

В понедельник рынок наблюдает за встречей министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) в Петербурге. Там будут представлены рекомендации по сокращению добычи, оценка результатов выполнения соглашения и его эффективность, объявил ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Уровень выполнения соглашения он назвал «по-прежнему отличным».

По прогнозу генсека ОПЕК, темпы мирового роста спроса на нефть во втором полугодии могут составить 2 млн баррелей в сутки. Организация ждет возвращения на рынок Нигерии и Ливии, и каждый баррель поставок обеих стран будет востребован.

Ограничение добычи нефти Нигерией и Ливией не значится в повестке дня встречи, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, обе страны намерены стабилизировать производство нефти на более высоких уровнях, прежде чем обсуждать возможность его ограничения. «Как обычно, наиболее важными участниками встречи являются представители Саудовской Аравии и России», ‒ отмечает старший экономист Alliance Bernstein Эрик Виноград. «Любой сигнал того, что решимость одного из этих государств в отношении сокращения добычи поколебалась, окажет огромное влияние на нефтяной рынок», ‒ цитирует его MarketWatch (в переводе «Интерфакса»).